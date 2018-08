Agencia

MONTGOMERY, Texas - Las autoridades en Texas están tratando de encontrar a una mujer que fue capturada en un video que toca el timbre en medio de la noche, asustando a los vecinos que la vieron.

De acuerdo con el portal de noticias El debate, sucedió el viernes temprano en Montgomery cuando un residente compartió el video con la oficina del sheriff. El video muestra a una mujer joven descalza con una camiseta y lo que podría ser grilletes rotas alrededor de sus muñecas, además de carecer de pantalones.

Imagine seeing a girl in shackles show up on your doorbell camera. That is what happened in Montgomery, Texas last Friday 8/24/18. This woman hasn't been seen or heard from since. Please contact @MCTXSheriff for tips! @Unsolved @NancyGrace @CrimeConHQ @dateline_keith pic.twitter.com/ODDmK2j6uo