Mujer israelí de 70 años pierde la vida tras ataque en Tel Aviv

A primera hora de ayer, una mujer israelí de la tercera edad perdió la vida y más de 15 personas resultaron heridas tras ser atropelladas presuntamente de forma intencional, seguido de un ataque con arma blanca en la ciudad de Ra'anana, al norte de Tel Aviv; así lo confirmaron los servicios de emergencia.

La víctima fue identificada como Edna Bluestein, de 70 años de edad, vecina de Raanana. Bluestein fue trasladada al Hospital Meir en estado crítico, donde finalmente falleció, según informa la Estrella de David Roja (Magen David Adom).

La policía de Israel indicó en su cuenta en la red social X (antes Twitter) que "dos sospechosos que conducían un vehículo robado han atropellado a varios ciudadanos" y recalcó que los responsables del ataque, residentes en la ciudad cisjordana de Hebrón, han sido arrestados.

Update to the vehicle accident on Ahuza St. in Raanana

MDA EMTs are treating and evacuating 14 casualties: 70 year old female in critical condition, 34 and 16 year old males in serious condition with head and limb injuries, 8 in moderate condition and 3 in mild condition.