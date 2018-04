Va al pedicure, le diagnostican cáncer y le amputan la pierna

Agencias

EU.- Una mujer en Carolina del Norte tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Un tumor que le salió en su pie derecho era canceroso y si quería evitar que se propagara por todo su cuerpo tenía que aceptar que le amputaran la pierna, ella decidió que lo haría pues tenía dos niños pequeños a los cuales no quería dejar abandonados.

“Hice esto porque amo la vida", dijo Jenn Andrews, de 33 años, a People. No soy de los que me pierdo la vida. Tengo un niño de 3 años y un niño de 4 años a quien amo más de lo que uno puede amar a otra persona y la idea de que crezcan sin mí, me rompe el corazón”.

De acuerdo con el portal El Debate, Andrews, quien se está recuperando de su cirugía del 12 de marzo, fue advertida por primera vez de una protuberancia del tamaño de un guisante en el pie en 2013.

La entrenadora de salud y bienestar estaba embarazada con su hija en ese momento y había recibido un masaje en los pies cuando la pedicurista le señaló el tumor.

Hay que admitir que Andrews dijo que no pensó en eso y que no lo revisó hasta que dio a luz a su hijo, momento en el que descubrió que era canceroso.

Ella fue diagnosticada con un sarcoma mixoide de bajo grado, y aunque se lo extirparon una vez, creció nuevamente, informó People. "Si encuentras algo, no esperes", dijo Andrews a Today. "Si es continuo, debe ir al médico".

El médico de Andrews le dijo que amputar su pie sería la única forma segura de deshacerse del cáncer.

Entonces, con el apoyo de su esposo, Miles, le amputaron un pie a Andrews. Ella decidió convertir su terrible experiencia en una experiencia positiva para los demás y creó la campaña #MoveforJenn en las redes sociales.

“Cuando me desperté de la cirugía, mi Facebook e Instagram estaban inundados de mensajes de #MoveforJenn y no puedo expresar con palabras lo que significaba para mí ver que tanta gente se movía, le dijo a People”.

Le han proporcionado una pierna temporal mientras espera una prótesis personalizada y se ha fijado el objetivo de completar un 5K para fines de este año.

"Me estoy enfocando en mejorar, pero no me estoy concentrando en mi pérdida", le dijo a Today. "La mentalidad es todo".