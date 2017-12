Turista muere por ataque de tiburón tigre en Costa Rica

Agencia

SAN JOSÉ.- Una turista estadounidense murió en la Isla del Coco, Costa Rica, tras ser atacada por una hembra de tiburón tigre, informaron el viernes las autoridades.

La mujer --que falleció la mañana del jueves-- no fue identificada por nombre, pero se dijo que su apellido era Bhandari. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), el incidente se produjo en un punto de buceo denominado "Manuelita", dentro del Parque Nacional Isla del Coco, que se encuentra a 532 kilómetros de la costa continental costarricense, en el Océano Pacífico.

También te puede interesar: Varios muertos y heridos por ataque a universidad en Pakistán

De acuerdo con Debate, La oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública indicó el viernes a The Associated Press que recibieron una alerta sobre el deceso de la mujer, pero el Servicio Nacional de Guardacostas no atendió el evento porque no tuvo capacidad para desplazarse tan pronto al lugar.

El incidente fue atendido por dos funcionarios guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Se contactó a la embajada estadounidense en Costa Rica para tratar de obtener más detalles sobre la víctima, pero por leyes relacionadas con la privacidad de sus ciudadanos respondieron que no podían más detalles.

Se detalló que el incidente fue atendido por dos funcionarios guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mientras que en la zona se encontraban varios médicos realizando turismo de buceo y fueron quienes intentaron socorrer a la Bhandari, quien presentó fuertes laceraciones en ambas extremidades como consecuencia del ataque.

Además de la turista estadounidense, el guía del grupo de buceo también sufrió el ataque del tiburón, el cual le provocó una herida grave en una de sus extremidades, pero él se encuentra consciente y con signos vitales estables.

(Foto: El Debate)

Jiménez indicó que el ataque se produjo durante el ascenso hacia la parada de buceo, donde al percatarse del acercamiento del tiburón intentó espantarlo, pero al llegar a la superficie ya era notable el ataque a la turista, mientras un lanchero intentaba repeler al animal.

El MINAE indicó también que durante una expedición de investigadores en 2012 se había marcado la presencia de cinco tiburones tigre en la zona de la Isla del Coco, entre ellos dos hembras con una longitud de cuatro metros y que tienen mayor actividad en los puntos de buceo en hora de la tarde o en las primeras horas de la mañana, sin mayores incidentes hasta el ataque de este jueves.

(Foto: El Debate)

o es un destino reconocido mundialmente para la práctica del buceo, donde se pueden encontrar unas 14 especies de tiburones, entre ellas el tiburón martillo y el tiburón ballena.