Mujer ataca a restaurante por tener mesero con síndrome de Down

BUENOS AIRES, Argentina.- Una mujer uso su cuenta de Facebook para quejarse por el servicio que recibió en un restaurante en Santa Fe, Argentina. ¿Cuál fue el problema? Que su mesero fue una persona con síndrome de Down.

Ana Paula Álvarez Lasarte fue blanco de críticas en sus redes sociales tras afirmar además que, por emplear al joven Down, le habían quitado el trabajo a “una persona normal”.

De acuerdo con información de El Clarín, Álvarez Lasarte escribió en su cuenta de Facebook "me llama la atención que un emprendimiento nuevo tenga a un empleado con síndrome de Down sabiendo la cantidad de jóvenes que buscan su primer empleo o peor, jóvenes con familias con hijos a los que le niegan la oportunidad de tener un trabajo digno", escribió Álvarez de Lasarte. Y agregó: "¿Por qué sacarle el puesto a alguien normal?"

Los hechos ocurrieron en el restaurante The Sandwich Zone, ubicado en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, cuando la mujer fue atendida por David, un joven Down que tiene dos meses trabajando en el lugar. Curiosamente, ella no dijo nada en frente del joven o de los dueños, sino que esperó a salir para publicar su “queja” en Facebook.

"Supongo y doy por sentado que este sujeto tiene una pensión. Ahora, ¿por qué sacarle un puesto a una persona normal? ¿Será marketing publicitario?", posteó, al tiempo que anunciaba que ni ella ni sus amigos regresarían al restaurante.

El dueño de The Sandwich Zone no respondió directamente a la “ofendida señora”, sino que a través de una entrevista con un medio local, defendió a David, revelando que él mismo es padre de una joven con capacidades diferentes y que “hace dos meses fuimos a la casa de David a ofrecerle esta oportunidad laboral. Con mi mujer éramos muy conscientes de lo que hacíamos porque lo vivimos a diario en casa. Somos conocedores del tema y lo elegimos para que se sumara al proyecto", explicó.

Además, el resto de los empleados del restaurante también expresaron su apoyo a David, quien es conocido en la población por ser un destacado atleta especial.

"Los clientes nos escribieron para darnos su apoyo frente al mensaje de esta chica y destacaron todo lo que David aporta en el comercio. Una clienta que vino a comer hace unos días nos agradeció que David estuviera para atenderla porque la hizo sentir como en su propia casa, le dio un abrazo y la hizo sentir muy cómoda ", agregó el propietario del comercio.

