Mujeres Afganas dicen adiós al burka

Mujeres Afganas que se encuentran residiendo en diferentes partes del extranjero alzaron la voz rechazando por completo el uso de la famosa burka que cubre su rostro.

Varias chicas portaron diferente tipos de atuendos en las que se puede ver con el rostro y el cabello arreglado. En una de las imágenes las jóvenes mujeres dicen.

'La realidad es que el burka no es representativo de las mujeres en Afganistán', aseguró una de ellas.

En entrevista Bahar Jalali una activista por los derechos de los jóvenes afganos Wazhma Sayle, comento que vio una fotografía en la cual habían varias mujeres a favor del gobierno talibán, considero como sorprendente como algunas mujeres apoyan el régimen talibán.

Esta chica de 36 años, que vive hace unos años en Suecia subio una foto portando orgullosa uno de los trajes típicos y coloridos de si país, en su red social Twitter se puede apreciar la fotografía, en el cual viene acompañada un mensaje en forma de protesta contra talibanes.

Usando hashtags como #DoNotTouchMyClothes (no toques mi ropa) y #AfghanistanCulture (cultura de Afganistán), muchas están compartiendo fotos y reivindicando en ellas sus coloridos vestidos tradicionales.

Algunas mujeres han alzado la voz y han compartido imagines con sus trajes típicos esto es una lucha por su identidad de las mujeres afganas.

¡Esta es la cultura afgana y cómo nos vestimos! ¡Cualquier cosa menos que esto no representa a las mujeres afganas!".

"No quiero que me identifiquen de la forma que me mostraron los talibanes, no puedo tolerar eso. Esta ropa, cuando la uso, habla de mi lugar de origen", defendió.

"Al menos pueden decirle al mundo que nosotras, las mujeres de Afganistán, no apoyamos a los talibanes", dijo Fatima, de 22 años, en la capital afgana.

"Es bueno que nuestras mujeres (en el extranjero) hayan podido protestar", opinó Khatima, otra joven de Kabul.