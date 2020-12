Multan a sujeto por violar cuarentena en hotel; duró afuera 8 segundos

Daniel Lara Hernandez

CHINA.- Las autoridades de Taiwán impusieron una multa de 3 mil 500 dólares a un hombre que violó las regulaciones de cuarentena por tan sólo ocho segundos.

El hombre, un trabajador migrante de Filipinas, estaba bajo confinamiento sanitario en un hotel de la ciudad de Kaohsiung cuando salió brevemente de su habitación al pasillo, indicó el Departamento de Salud de la urbe a la Agencia Central de Noticias (CNA) oficial de Taiwán.

La acción del hombre fue captada por el personal del hotel -el cual avisó a las autoridades de salubridad locales- a través de un circuito cerrado de televisión.

Conforme a lo establecido en el marco regulatorio de Taiwán en materia de cuarentenas preventivas en hoteles, las personas no pueden salir de sus habitaciones, no importa por cuánto tiempo.

De acuerdo con la CNA, el Departamento de Salud ha manifestado que las personas no deberían pensar que las multas no se harán efectivas en caso de que no se alineen a las normativas.

Actualmente, según los datos de los mandos sanitarios de Kaohsiung, hay unos 56 hoteles, con un total de 3 mil habitaciones, puestos en cuarentena en la ciudad.

Taiwán elogiado por su estrategia sanitaria

Taiwán ha sido elogiado por su estrategia para contener el avance de la pandemia al interior de su territorio. Nunca ha recurrido a cierres generalizados, ni a restringido drásticamente las libertades civiles.

En vez de eso, su proceder se enfocó en la velocidad de reacción. Las autoridades taiwanesas comenzaron a examinar a los pasajeros en vuelos directos desde Wuhan, localidad china en donde se identificó por primera vez el virus, el 31 de diciembre de 2019.

Posteriormente, el gobierno invirtió en la aplicación masiva de pruebas diagnósticas y en sistemas de rastreo de contactos.

Hasta el momento, la isla de 23 millones de habitantes únicamente ha notificado 716 contagios por Covid-19 y siete muertes a causa de la cepa infecciosa, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.