Multan a Trump por ‘inflar’ su fortuna

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su conglomerado empresarial, la Organización Trump, se encuentran en el ojo del huracán judicial tras recibir una orden del juez Arthur Engoron de pagar la estratosférica suma de 355 millones de dólares (alrededor de 330 millones de euros) por su presunta implicación en un caso de fraude fiscal en el estado de Nueva York.

La sentencia va más allá, ya que prohíbe a Trump asumir cargos en cualquier empresa con sede en dicho estado durante los próximos tres años.

Aunque la decisión judicial ha puesto freno a las ambiciones de Trump, no ha desmantelado por completo la Organización Trump, acusada de inflar el patrimonio neto del exmandatario en aproximadamente 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre los años 2011 y 2021, según la Fiscalía.

Además de la millonaria multa, el fallo impide a Trump acceder a préstamos durante los próximos tres años en Nueva York. Como medida adicional, se ha designado a un supervisor independiente para supervisar detenidamente los movimientos financieros de la Organización Trump, una jugada que deja al magnate en una posición comprometedora y llena de incertidumbre.

Dos de los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar cuatro millones de dólares (3,7 millones de euros) por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, entre ellos la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales.

Tanto Donald Trump Jr. como Eric Trump tampoco podrán ocupar cargos como funcionarios o directores de empresas durante dos años. De la misma forma, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tendrá que abonar un millón de dólares.

Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha subrayado en un comunicado que apelarán la decisión ante una "manifiesta injusticia" y ha defendido que se trata de una "caza de brujas" que empezó "mucho antes" de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, "pusiera un pie" en su oficina.

James solicitó tanto a Trump como a su empresa abonar un total de 370 millones de dólares (unos 337 millones de euros) por "enriquecimiento ilegal" y por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.

El origen del caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen --quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels-- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.

Con información de Reforma.