Ofrecen su pensión como recompensa por su perra

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja de jubilados estaba tan desesperada por encontrar a su perrita robada que ofrecieron como recompensa toda su jubilación a cambio de tener de vuelta a Mara, una pequeña schnauzer de 4 años que vivía con ellos.

A través de un video, Eduardo y Ana de 88 años y originarios de Mar de Plata, Argentina, pedían que les devolvieran a Mara. Eduardo cuenta que el robo se dio aparentemente luego de que un chico tocara su puerta para ofrecerle bolsas de residuos.

“Le dije que no tenía interés pero igual le di unos pesos. Cuando le di unos pesos, me dice si le puedo dar un vaso de agua (sic). Entro a buscarle el vaso de agua y cuando salgo, ya me había robado la perrita”, contó el señor Eduardo en un video de YouTube.

Ana, quien en el video se ve consternada por la pérdida de Mara, ofreció su jubilación a cambio de que le devolviera a su mascota.

“Es lo único que tenemos. Somos los dos solitos y ella nada más”, dijo la señora Ana.

Luego de que el video se hiciera viral y las autoridades de la localidad le ayudaran a buscar a Mara, la perrita volvió con Eduardo y Ana unos días después. De acuerdo con un reporte de el diario El Clarín, no se pagó ninguna recompensa por Mara.

El momento en el que la perrita, de cuatro años, y la pareja se reencontraron es felicidad pura.

Así fue el reencuentro de la pareja de jubilados con su perrita Mara pic.twitter.com/tBqIFEJaza — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 27 de julio de 2018