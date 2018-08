Mataron al novio de su madre para defenderla

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Te tenemos una pregunta ¿qué harías por tu mamá si vieras que se encuentra en peligro? Sin duda la defenderías ¿no? Bueno, pues esto fue lo que hicieron unos menores el pasado 8 de agosto en Carolina del Norte, cuando se dieron cuenta que su madre se encontraba en alto riesgo.

De acuerdo con la agencia AP, los adolescentes de 12, 15 y 16 años descubrieron que el novio de su madre, Steven Kelley, de 46, estaba estrangulándola, publicó el portal Excélsior.

Sin dudarlo, el hijo de doce años buscó el revolver de calibre 45 que escondía su madre y se lo dio a su hermana mayor para que apretara el gatillo.

El agresor -que contaba con diversos antecedentes por malos tratos- recibió dos disparos en el pecho y murió en el hospital a consecuencia de las heridas.

La oficina del alguacil dijo que la hermana de 16 años del adolescente fue rozada por una bala fragmentada y tratada en un hospital local.

North Carolina girl, 15, shoots dead her mother’s abusive boyfriend! Steven Kelley was choking his girlfriend when he was shot , but teen won’t be charged – police https://t.co/Uv3t50BNYr pic.twitter.com/CcKkqo9KN1