Al cortarse el cabello, mujer descubrió que tenía cáncer

HASLETT, Estados Unidos.- Como bien sabes, los médicos afirman que la mejor manera de combatir el cáncer es la detección temprana.

Patty Bolle descubrió un bulto en su pecho hace 13 años. "Pasé por la quimioterapia, la radiación y la cirugía para eliminar todo. Me tomó nueve meses", contó la mujer que ya comenzó el nuevo tratamiento. Se recuperó bien de aquel tumor y después de cinco años los médicos la declararon libre de la enfermedad.

Fue su peluquera quién levantó la alarma al encontrarle una rara señal en su cuero cabelludo.

Ella estaba jalando mi cabello hacia arriba, y me dijo: 'Oh, Dios mío, ¡tienes un espacio sin cabello ahí!' Y yo dije: '¿en serio?'. Cuando me lo enseñó en un espejo parecía que me había quemado", dijo.

"Era casi más grande que una moneda de diez céntimos y parecía que había sido quemada. Estaba algo rojo y con manchas. Le pregunté si lo había quemado y dijo que 'no'. Lo toqué y le pregunté si tenía sensibilidad también dijo: "No".

Los médicos que la atendieron realizaron una biopsia del cuero cabelludo de Patty Bolle y descubrieron que era cáncer de mama en la etapa más avanzada y difusa. Una tomografía mostró que se había extendido. Bolle ahora lucha otra vez contra la enfermedad tomando un medicamento oral que ataca las células cancerosas.

“Estaba devastada y en shock, porque ya había luchado contra eso hace 13 años y gané", dijo.

Tristemente, en esta ocasión el cáncer se encuentra en etapa cuatro y metastásico, lo que significa que siempre volverá y se regenerará en diferentes formas.

Actualmente, Bolle se encuentra tomando un medicamento oral que ataca las células cancerosas y asegura sentirse bien, a pesar del golpe.