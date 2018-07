Grababa una tormenta, cuando un rayo cayó en su celular

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como bien sabes, una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros que se puede presentar en casi cualquier parte del mundo.

Aunque la probabilidad de ser alcanzado por uno es mucho mayor en un medio rural que en uno urbano- porque los altos edificios con estructura metálica protegen las zonas cercanas y derivan a la tierra la descarga eléctrica al igual que un pararayos- en ocasiones han llegado a afectar a citadinos.

Esto lo sabe bien Tracey Kutluol, una residente de la localidad escocesa de Galashiels, pues mientras filmaba una tormenta con su celular desde la ventana de su departamento fue impactada por un rayo.

Afortunadamente, la descarga eléctrica no fue directamente en su cuerpo, sino en la carcasa de su dispositivo móvil.

La mujer que se encontraba con sus hijas cuando sucedió el hecho resultó ilesa.

En la grabación se aprecia cómo Kutluol filma el cielo desde la ventana abierta, cuando, de repente, estalla un trueno y un rayo ilumina los alrededores, golpeando la parte trasera de su celular.

Posting this video from last night in the Scottish Borders for awareness and the dangers off nature ...my phone was hit from the static of the lighting strike and hit the rubber part off my phone .... stupidity at its best ...🙈😳 pic.twitter.com/CNZ5M2Ncwv