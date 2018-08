Baila #KikiChallenge cuando es arrestado por la policía

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un presunto asesino y uno de los criminales más buscado por el FBI fue detenido por agentes de Estados Unidos el pasado lunes, para ser ingresado a prisión.

Antwan Mims, acusado de matar a dos personas, fue trasladado en avión a una cárcel de Michigan. Pero ahora, este peligroso hombre ha causado asombro en las redes sociales, no solo por su historial criminal.

Mientras era escoltado por los oficiales del FBI al coche policial que lo llevaría a la correcional, Antwan hizo el famoso reto viral 'KikiChallenge' frente a los ojos de los investigadores que lo escoltaban.

Luego de bajar de la aeronave su rostro de seriedad y la mirada hacia el piso desaparecen en un momento inesperado para bailar la famosa canción de Drake, "In My Feelings"

VIRAL ARRIVAL:



Antwan Mims was on the FBI’s Ten Most Wanted list for murder.



He was caught in College Park and we are the only station to capture this now-viral arrival back to Benton Harbor, Michigan.pic.twitter.com/yjDZmTuNqx