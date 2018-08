Enojado con su esposa chocó un avioneta contra su casa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre murió al estrellar una avioneta contra su casa en Utah, Estados Unidos, para vengarse de su esposa con la que horas antes había discutido. Los hechos ocurrieron horas después de haber sido liberado por la policía local, que lo había detenido la tarde del domingo por agredir a su esposa.

De acuerdo con los reportes, Duane Youd murió, mientras que ella y un niño que se encontraban en el domicilio sobrevivieron ya que lograron escapar de las llamas, informó el Departamento de Policía de Payson, Noemi Sandoval, pese a que la parte frontal de la casa de dos pisos estaba envuelta en llamas.

l hombre había sido arrestado la tarde anterior, sobre las 19:30 horas, después de que varios vecinos denunciaran que había agredido físicamente a su esposa, Sandy Youd, en un cañón cercano donde la pareja fue a hablar sobre sus problemas; aunque fue puesto en libertad tras depositar una fianza de mil 850 dólares.

En cuestión de horas, Youd fue a un aeropuerto a menos de 30 kilómetros de su casa y manejó la avioneta Cessna 525 bimotor, presuntamente pertenecía a su empleador, un piloto experimentado, directamente hacia su barrio para estrellarlo contra su domicilio, explicó el agente Spencer Cannon, de la oficina del sheriff del condado de Utah.

BREAKING UPDATE: @KSLChopper5 is above the scene of the plane that crashed into a house in Payson, UT. #Utah #kslam #nbc #breaking pic.twitter.com/dqs2JCqBls