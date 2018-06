Crean canción para niños en caso de tiroteo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una clase de jardín de infantes de Massachusetts llama la atención por usar una canción de cuna para enseñar a los estudiantes sobre los simulacros de encierro.

De acuerdo con el portal El Debate, pegado a la pizarra de la clase se encuentra una rima establecida para "Estrellita, estrellita", reescrita diciéndoles a los estudiantes qué hacer si hay un tirador. "Comienza: Bloqueo, bloqueo, cierre la puerta. Apaga las luces, no digas más.

También te puede interesar: Perro pitbull asesina a una bebé de ocho meses

La madre Georgy Cohen se dio cuenta del póster mientras visitaba la escuela de Somerville el miércoles. Ella tomó una foto y la publicó en Twitter, escribiendo: "Esto no debería estar en el aula de mi próximo hijo de kínder".

Su publicación se había compartido más de 18 mil veces el jueves por la tarde y generó cientos de comentarios. Muchos dijeron que es inquietante que niños tan pequeños tengan que estar preparados para un tiroteo.

Cohen le dijo a The Boston Globe que el póster era "discordante" y agregó que los estudiantes no tenían que lidiar con ese tipo de amenazas cuando estaba en el jardín de infantes.

This should not be hanging in my soon-to-be-kindergartener’s classroom. pic.twitter.com/mWiJVdddpH