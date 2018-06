Encuentran en NY a bebés y niños separados de sus padres

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio fue informado que 239 niños migrantes que fueron separados de sus padres por funcionarios de inmigración están alojados en el barrio de Harlem.

Después de una visita al Centro Cayuga, el alcalde dijo que entre los menores estaba un niño hondureño de 9 años, llamado Edie, que fue enviado 3 mil 200 kilómetros en autobús hasta las instalaciones de Nueva York tras haber sido detenido en la frontera sur de Estados Unidos.

También te puede interesar: Una cruel tortura separar a niños de sus padres en EU

El niño más pequeño enviado al centro hasta ahora tenía 9 meses, indicó de Blasio. Agregó que no sabía, hasta la mañana del miércoles, que una cantidad tan grande de niños migrantes separados de sus padres habían sido llevados a Nueva York.

El Centro Cayuga, un sistema de albergues que tiene aulas en un edificio de seis pisos cuenta con un contrato federal para colocar a los niños migrantes sin acompañante bajo custodia temporal de corto plazo. Los directivos del centro no han respondido a llamadas en busca de comentarios.

De Blasio dijo que el personal le comentó que han recibido a aproximadamente 350 niños desde que el gobierno del presidente Donald Trump implementó su política de “tolerancia cero” hace unos meses en la que exige presentar cargos criminales contra todos los adultos que sean detenidos en la frontera.

Kaiser Wilhelm gets bupkus



RT @joshdcaplan: Grandstander extraordinaire New York Mayor Bill de Blasio is turned away from immigrant children's facility in Tornillo, Texas. pic.twitter.com/zDvTmzdbYZ