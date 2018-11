Ex pastor abusa de dos mujeres; asesina a una de ellas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La policía de Estados Unidos logró la detención de un agresor sexual, que durante un ataque contra tres mujeres dentro de un establecimiento de artículos religiosos, asesinó a una de ellas por negarse a participar en sus actos lascivos.

Recientemente se dio a conocer que un ex pastor evangélico enfrenta cargos por atacar a tres mujeres en una tienda de artículos religiosos, ubicada en el condado de San Luis en Missouri, el pasado 19 de septiembre.

De acuerdo con información de USA Today, Thomas Bruce, de 53 años, apuntó con una pistola a tres mujeres y las obligó a encerrarse en una habitación del establecimiento, ahí les ordenó desnudarse y realizar actos sexuales con él.

Cuando una de las víctimas, Jamie Schmidt, también de 53 años, se negó a cumplir, el agresor le disparó en la cabeza.

El atacante ordenó a las otras dos féminas que continuaran realizando actos sexuales con él y más tarde huyó por una concurrida calle a plena luz del día. Tras una persecución de dos días, el sospechoso fue arrestado sin derecho a fianza y acusado de 17 cargos criminales, incluyendo asesinato en primer grado, sodomía, secuestro y acciones criminales armadas.

Years before he allegedly sexually assaulted two women and fatally shot a third at a Catholic Supply store in Missouri this week, Thomas Bruce served as a pastor, shocking some who knew him during his service to the church. pic.twitter.com/wvTxxWZ8vx