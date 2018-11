Despiden a maestra por calificar con cero a alumnos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una maestra de una secundaria en Port St. Lucie, Florida, fue despedida después de haber calificado con cero a un grupo de alumnos que no entregaron la tarea; Diane Tirado ignoró la normativa de la escuela de no penalizar a los estudiantes que no cumplen con los deberes.

Las quejas de los estudiantes eran porque la maestra les estaba cargando mucha tarea y los padres pronto comenzaron a quejarse, de lo que decían, era una carga de tareas demasiado pesada, publicó el portal Debate.

“Me llamaron a la oficina del director porque los padres no estaban contentos conmigo”, dijo. “Estuvieron arruinando mi vida durante semanas”.

Fue durante una de esas visitas a la oficina del director que Tirado se enteró de la política de “No Cero”, que se basa en que, sea cual se el comportamiento o resultado, nunca se les debe puntuar por debajo de 50. Pero cuando un grupo de su clase no entregó la tarea, la maestra decidió que no merecían ningún crédito, mucho menos el 50 por ciento.

“Estoy acostumbrada a que los niños no entreguen el trabajo, pero luego los persigo hasta que hacen los ejercicios, así me aseguro de que se recuperan los resultados y suben las calificaciones”, dijo. “Pero no doy una nota por nada”.

La despidieron por ello. Menos de dos meses después de ser contratada en la escuela. No hay ninguna causa oficial mencionada en la carta de la directora, que dice que es porque todavía estaba en su período de prueba en la escuela.

En cualquier caso, la maestra afirma que sabe por qué la dejaron ir. “Yo rompí el sistema, lo cuestioné. Me negué a aceptar su política educativa y me convertí en un desafío”.

En su último día, dejó a sus alumnos con el siguiente mensaje en su pizarra: “Adiós, niños. ¡La señora Tirado les quiere les desea lo mejor en la vida! Me han despedido por negarme a darles un 50% por no entregar nada”, agregó. La imagen de su mensaje final, se publicó en Facebook y se ha compartido miles de veces, convirtiéndose en viral.

“Es absurdo darle a alguien algo por nada y hacer eso es crear un futuro que es bastante sombrío”, contó.

“Estamos creando de nuestros hijos auténticos monstruos”, agregó. “Les damos demasiado y personas que experimentan ese tipo de niñez crecen y piensan que lo merecen todo y tienen derecho a cualquier cosa el resto de su vida”.