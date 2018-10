Turistas con sobrepeso no podrán pasean en burro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Montar un burro y pasear por el archipiélago de Santorini en Grecia se ha convertido en todo un atractivo turístico, los paseantes adoran vivir la experiencia del Musical ‘Mamma Mia’, sin embargo, los animales de carga como burros y mulas sufren por esta moda.

El gran número de turistas que llegan, muchos de ellos con sobrepeso, desean hacer los trayectos montados en un burro o una mula, con esto han crecido las denuncias por maltrato animal.

Cientos de escalones suben los animales de carga varias veces al día, sin descanso, sin agua y con una persona de 100 kilos o más a cuestas.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) denunció estas prácticas que dejan a los burros paralizados, con laceraciones provocadas por monturas mal ajustadas y la crueldad de los dueños que explotan a estos animales hasta la muerte.

Finalmente, Grecia prohibió a los turistas "con sobrepeso" montar a estos animales de carga en la turística isla de Santorini, después de que los activistas se quejaran de que estaban sufriendo lesiones en la columna vertebral.

