Hallan portaaviones desaparecido en II Guerra Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Restos del USS Lexington, un portaaviones estadounidense hundido durante la II Guerra Mundial, fueron encontrados en el mar del Coral, en el Océano Pacífico, anunció un equipo de búsqueda liderado por el cofundador de Microsoft Paul Allen.

Los restos fueron hallados por el buque de investigación del equipo, el R/V Petrel, unos 3 mil metros debajo de la superficie del mar y a más de 800 km de la costa oriental de Australia. El equipo difundió fotos y videos de sus hallazgos, publicó Milenio.

Las imágenes muestran al USS Lexington, uno de los primeros portaaviones estadunidenses, en un sorprendentemente buen estado de conservación, con la insignia de la estrella de cinco puntas de las fuerzas armadas del país norteamericano pintada en las alas y el fuselaje.

También puede verse el emblema del personaje de dibujos animados Félix el Gato junto con cuatro banderas japonesas en miniatura, probablemente para consignar el número de barcos enemigos abatidos, como lo marca la tradición bélica.

El equipo de búsqueda publicó igualmente fotos y videos de partes de la nave, incluyendo una placa de identificación, y armas antiaéreas cubiertas por limo.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX

El USS Lexington y otro portaaviones estadounidense, el USS Yorktown, se batieron contra tres portaaviones japoneses entre el 4 y el 8 de mayo de 1942 en la llamada Batalla del Mar del Coral.

El Lexington, apodado Lady Lex, resultó gravemente dañado y fue deliberadamente hundido por otro buque de guerra de Estados Unidos al término del enfrentamiento.

Más de 200 miembros de la tripulación murieron en combate, pero la mayoría fueron rescatados por otros buques de Estados Unidos antes de que su barco se sumergiera entre las aguas.

“Lady Lex” went down with 35 planes. So far, #RVPetrel has found 11 of them. Here’s a look at two Douglas TBD-1 Devastators, resting on top of each other, and a close up of a Grumman F4F-3 Wildcat. https://t.co/19CuqvopwB pic.twitter.com/FEWZYD0iEo