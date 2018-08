Buscaba 'citas' en Tinder, después las mataba

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los tiempos actuales, conocer a tu 'media naranja' no es fácil, sobre todo porque los trabajos cada vez exigen más a sus empleados, impidiendo que en sus 'días libres' salgan a divertirse.

Por esta razón, las apps de citas se han popularizado a últimos años, con ellas no tienes que salir de casa para buscar el amor, sino todo lo contrario 'el romance llega a ti' con la facilidad de un click.

En algunos casos esta tecnología ha sido muy fructífera. Muchas parejas luego de un tiempo terminan casándose y con hijos. Sin embargo, como todo, tiene su lado negativo, en este caso: el peligro.

Recientemente se dio a conocer el caso de Danueral Drayton, un hombre de 27 años que confesó haber asesinado a cinco mujeres a las que conoció en la aplicación 'Tinder'.

El sospechoso fue detenido en California, acusado del asesinato de una enfermera. Increíblemente, en ese momento tenía cautiva a otra mujer en su casa a la que agredió sexualmente e intentó asesinar.

De acuerdo con The Sun, Drayton asegura que aunque Samanta Stewart -la enfermera asesinada- le gustaba, voces en su cabeza lo obligaron a realizar el horrible crimen.

"En realidad ella me atraía. No quería hacerle daño pero las voces me dijeron que ella tenía que morir. Mi cuerpo hizo esto, no mi mente. No quería matarlas", aseguró.

En el interrogatorio por el asesinato de Stewart, el hombre confesó haber matado a otras cuatro mujeres en Connecticut y Nueva York a las que había conocido a través de la aplicación.

"Yo quería que me atraparan, sabía que había hecho mal. No sabía cuánto tiempo tardarían", dijo en una entrevista.

El asesino enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato, violación forzada y penetración sexual con objetos extraños.

Por los cargos que se le imputan actualmente podría enfrentar desde 23 años de prisión hasta cadena perpetua, y su fianza sería de 1.25 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, no se le juzgaría en ese estado, sino que se trasladaría a Nueva York.

El detective a cargo del caso, miembro del Departamento de la Policía de Nueva York, indicó a Daily News que la lista de víctimas puede aumentar, y señaló que la prioridad es sacar a “una persona peligrosa de la calle”.

En junio había sido arrestado por asfixiar a su ex novia en Nueva York, pero fue liberado el 5 de julio.

Con información de Excélsior.