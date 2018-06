A 500 días como presidente, Donald Trump presume sus logros

Agencia.

Washington.- El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, que ganó las elecciones en 2016, se encuentra a prácticamente año y medio de haber sido electo. El mandatario presumió este lunes sus principales logros en el cargo, informó en su portal El Economista.

“Hemos logrado mucho; muchos creen más que cualquier presidente en sus primeros 500 días”, dijo el mandatario en Twitter. Agregó: “Recortes Masivos de Impuestos y Regulaciones, Militares y Veteranos, Menor Criminalidad & Inmigración Ilegal, Fronteras más Fuertes, Jueces, Mejor Economía & más Empleos QUE NUNCA, y mucho más...”

This is my 500th. Day in Office and we have accomplished a lot - many believe more than any President in his first 500 days. Massive Tax & Regulation Cuts, Military & Vets, Lower Crime & Illegal Immigration, Stronger Borders, Judgeships, Best Economy & Jobs EVER, and much more...