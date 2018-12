Acudió a una 'fiesta de botox' y terminó deformada

Agencia

Rachel Knappier se encontraba en una "fiesta de botox" cuando perdió el sentido, debido a que momentos antes consumió grandes cantidades de alcohol, y bajo los efectos de las bebidas embriagantes pidió que le colocaran un poco de botox en sus labios, sin embargo algo salió mal y estuvo a punto de perderlos, publicó el portal SDP Noticias.

La chica, originaria del Reino Unido, recibió un poco del líquido en una arteria y esto ocasionó sus labios se inflamaran. Además, le colocaron una crema equivocada y todo empeoró.

"La cosmetóloga, que asumí en ese momento era una enfermera, no me pidió que firmara ningún formulario de consentimiento, por lo que debí haberme alarmado pero estar en una fiesta con amigos me quitó toda la seriedad de tener un relleno inyectado en la cara", comentó la afectada.

En pocas horas la joven de 29 años comenzó a sentirse mal pero lo peor llegó cuando descubrió que la supuesta "experta" había estado en prisión. Inmediatamente solicitó ayuda a una clínica en Londres, donde le confirmaron una una oclusión vascular.

Esto significaba la muerte de tejidos blandos, así que recibió varias dosis de agente de disolución inyectado. "Fue tan doloroso que mi madre, que estaba sentada arriba en la sala de espera, podía escuchar mis gritos".

A las 72 horas del tratamiento de emergencia, la hinchazón de Rachael comenzó a disminuir y, tres meses después, sus labios casi volvieron a la normalidad.