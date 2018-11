Liberan a hombre que abusó de menor por que 'usó tanga'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juicio por violación en Irlanda desató protestas esta semana cuando una abogada mostró la tanga de una adolescente de 17 años como prueba de su consentimiento para mantener relaciones sexuales con lo que logró que su cliente fuera absuelto.

"Una abogada le pidió al jurado que considerarse 'cómo iba vestida' la adolescente, que estaba 'abierta a conocer a alguien' porque 'llevaba una tanga con encajes", dijo una diputada de Irlanda, quien enarboló su ropa interior en el parlament, publicó el portal Milenio.

También te puede interesar: Presidente de EU acusa a migrantes de causar problemas en México

Las reacciones de indignación se multiplicaron, especialmente en las redes sociales donde numerosas mujeres publicaron fotos de sus tangas acompañadas de la etiqueta #ThisIsNotConsent.

"Puede parecer vergonzoso mostrar una tanga de esta forma incoherente", dijo la diputada Ruth Coppinger, sacando la prenda de su manga pese a las objeciones del presidente de la cámara. "Pero, ¿cómo creen ustedes que se siente una víctima de violación o una mujer cuando se enseña su ropa interior en un tribunal?", agregó.

Hacía referencia al juicio por violación en Cork, en el sur del país, donde el acusado, de 27 años, fue absuelto según los medios irlandeses.

"Las mujeres de este país empiezan a estar hartas de que los tribunales irlandeses atribuyan la culpa siempre a las víctimas", afirmó.

A raíz de este caso, hubo manifestantes en las calles de Dublín y Cork, y también en Belfast reclamando una reforma de las leyes irlandesas relativas a los juicios por violación para impedir este tipo de prácticas por parte de los abogados.

La ropa no es consentimiento

El silencio no es consentimiento

Sonreír no es consentimiento

Flirtear no es consentimiento

Coaccionar no es consentimiento

El alcohol no es consentimiento



Un tanga no es consentimiento#ThisIsNotConsentpic.twitter.com/cjyWl5Oehp