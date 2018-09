Después de 50 años de jugar la lotería se llevó el premio

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Michael Marks dice que ha estado jugando la lotería en la misma tienda, a diario, desde la década de 1960. Esta semana finalmente vio que valió la pena confiar en la suerte, ahora es un multimillonario en Nueva York con un premio de $10 millones de dólares.

Michael de 66 años de edad, de Hartsdale, en el condado de Westchester, compró a diario boletos de lotería y fue su último raspadito el ganador de la lotería $10,000 Week for Life.

El hombre decidió recibir su premio en cuotas anuales de $520,000 dólares por el resto de su vida, tras reducir impuestos, su premio por año sería $349,336, informó La Opinión.

Every day NY Lottery player Michael Marks stops at the A-Plus market in Hartsdale for a coffee and a scratch-off. That paid off handsomely as he won $10 million on a $10,000 a Week for Life ticket. Congratulations! pic.twitter.com/WlJ8UcpEr1