Médicos lanzan campaña contra el uso de armas de fuego

ESTADOS UNIDOS.- Cansados de atender víctimas de disparos por armas de fuego, varios médicos usaron las redes sociales para publicar imágenes relacionadas con las salas de cirugía, cuerpos y órganos perforados con balas, así como ropa, zapatos y ambulancias llenas de sangre, con el fin de enfrentar al cabildeo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.

Las fotografías fueron una emotiva respuesta a la industria de las armas, que se ofendió luego que el Colegio Estadounidense de Medicina solicitó el mes pasado establecer leyes más estrictas para el control de armas. Sus recomendaciones incluyeron una prohibición a los "fusiles de asalto", los "cartuchos de gran capacidad" y las armas impresas en 3D, publicó el portal Excélsior.

"Alguien debería decirles a los engreídos doctores en contra de las armas que se limiten a lo suyo. La mitad de los artículos en Annals of Internal Medicine piden un control de armas. Lo más perturbador, sin embargo, es que la comunidad médica parece no haber consultado con nadie, sino con ellos mismos", tuiteó la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus iniciales en inglés).

os médicos de todo el país aprovecharon la redacción y recurrieron a Twitter con 22 mil comentarios bajo los hashtags #thisismylane y #thisisourlane (esto es lo mío y esto es lo nuestro), publicaron fotografías de sus encuentros con la violencia relacionada con las armas de fuego y relataron sus historias personales sobre el tratamiento a esas heridas.

El debate dio un nuevo giro esta semana después del asesinato a tiros de una doctora de emergencias a las afueras del hospital en el que trabajaba y los médicos argumentan que los tiroteos son una crisis de salud pública en la que deben tener un papel fundamental para tratar de frenar.

La doctora Tamara O'Neal fue asesinada el lunes a las afueras de un hospital de Chicago en lo que la policía describió como una disputa con su exprometido. El agresor y otras dos personas —un policía que respondió al reporte y un residente que estaba en la farmacia del hospital— también fallecieron.

"Esto no solo demuestra que esto nos concierne, sino que también nos pasa a nosotros", dijo el médico Joseph Sakram, cirujano en Johns Hopkins Medicine de Baltimore, quien fue baleado en la garganta cuando tenía 17 años por una bala perdida durante una disputa en un juego de fútbol americano de escuela secundaria.

