Mujer se embaraza estando ¡embarazada!

ESTADOS UNIDOS.- Jessica se llevó la sorpresa de su vida cuando descubrió que se embarazó estando embarazada, ella dio a luz a gemelos no idénticos que fueron concebidos en tiempos distintos.

Por insólito que parezca, en un principio Jessica Allen pensó que el embrión se había dividido en dos, cuando supo que esperaba gemelos; sin embargo, se embarazó del segundo bebé estando embarazada.

La mujer de 31 años de edad no solo sorprendió por el hecho de que se embarazó estando embarazada, si no de que los bebés eran de diferente grupo de padres.

Jessica decidió ser el vientre de alquiler de una pareja y fue sometida a fertilización in vitro en California. Ella quedó embarazada del pequeño de la pareja y a las seis semanas fue informada de que había gemelos en su vientre.

La mujer pensaba que el embrión de la pareja china se había dividido en dos y que les daría gemelos idénticos, reveló a ABC.

