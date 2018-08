'Abuelitos' mueren en tiroteo dentro de hospital en NY

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un aparente caso de suicidio, la policía respondió este miércoles a un tiroteo en el hospital Westchester en Valhalla, en los suburbios de Nueva York. Tras acudir al lugar, y registrar el edificio en busca de un "tirador activo", la situación quedó bajo control.

Medios locales relataron que un hombre de 70 años entró al Westchester Medical Center el miércoles a la mañana y abrió fuego en un habitación del cuarto piso, mató a una paciente y luego se suicidó, publicó el portal El Clarín.

Los hechos ocurrieron en la cama 652 del hospital, según la cadena NBC. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas, pero las autoridades sospechan que ambas personas mantenían una relación. La mujer también tenía alrededor de 70 años.

No se sabe aún porque estaba internada. El tiroteo se limitó a la habitación de la mujer. En el incidente se usó un arma calibre 0.38, que fue recuperada.

Al ser alertada, cerca de las 9.30 de la mañana, la policía recorrió piso por piso el enorme edificio. Al llegar al cuarto, dio por controlada la situación y declaró nula cualquier amenaza.

"Llegué al hospital y el personal me notificó que habían sido evacuados y que aparentemente había un tirador en el cuarto piso", relataba desde la entrada un periodista del sitio de noticias LoHud.

El cuarto piso es donde se encuentra la unidad de terapia intensiva.

Cómo hizo el hombre para entrar armado al hospital es ahora motivo de una investigación. La policía tardó dos minutos en llegar al lugar, tras ser alertada.​

Esta es la segunda vez en un año que ocurre un tiroteo en un hospital de Nueva York.

En junio de 2017, un médico del Bronx-Lebanon Hospital abrió fuego con un rifle AR-15. Mató a un doctor e hirió a otros cinco empleados y a un paciente antes de suicidarse.​

