Funcionaria llegó al hospital en bicicleta ¡iba a dar a luz!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nada mejor para antes de iniciar labor de parto que tomar un paseo en bicicleta rumbo al hospital. O al menos eso fue lo que pensó Julie Anne Genter, quien es la responsable del Ministerio para la Mujer y asociada del Ministerio para la Salud y el Transporte de Nueva Zelanda.

También te puede interesar: Monje budista mata a un aprendiz de nueve años, por travieso

El fin de semana pasado, Julie Anne, quien tiene 38 años y es una entusiasta del ciclismo, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella junto a la bicicleta y un casco, con el siguiente mensaje: “Hermosa mañana de domingo para tomar un paseo en bicicleta, rumbo al hospital, para tener una inducción y por fin tener este bebé”.

La ministra aseguró que tanto ella como su esposo tomaron la bicicleta porque no había tanto espacio en su coche para llevar todo lo necesario. Además que la ponía de buenas andar en bici.

Luego de varias horas, Julia Anne publicó una fotografía ya con su bebé en brazos. Fue felicitada por cientos de personas, entre ellas la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien hace unas semanas también se convirtió en mamá.

“Feliz de saber de la llegada del nuevo miembro del grupo parlamentario de juegos. Espero que disfrutes estos primeros días especiales”, escribió la primera ministra de Nueva Zelanda en estar al frente de la política del país y ser mamá al mismo tiempo.

Congratulations @JulieAnneGenter ! So pleased to hear of the safe arrival of the newest addition to the parliamentry play group. Hope you enjoy those very special first few days.