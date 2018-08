Trump dibuja mal la bandera de EU, desata burlas en redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya es bien sabido que todo lo que hace o dice Donald Trump en poco tiempo se vuelve viral, desde algún gesto extraño hasta una frase irónica. Bueno, pues de nueva cuenta el mandatario estadounidense se colocó en el ojo del huracán, no por algo que dijo sino por algo que dibujó.

Este sábado, el presidente acudió al Hospital Nacional de Niños en la ciudad de Columbus (estado de Ohio) acompañado de su esposa, para conocer a los pequeños ingresados, publicó el portal Exélsior.

Durante su estancia intentó ayudar a uno de los menores a colorear la bandera nacional, pero todo salió mal.

Luego de una fotografía compartida en redes, los internautas se fijaron en que Trump dibujó una franja de color azul, cuando que en la bandera nacional solo hay franjas rojas y blancas.

Como era de esperar, el error rápidamente se viralizó y desató comentarios graciosos en Twitter.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V