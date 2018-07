Rescatan a lobo atorado en bote de plástico

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de fotógrafos indios aficionados a la naturaleza salvó a un lobo que estaba a punto de morir de hambre después de que su cabeza quedara atascada en un recipiente de plástico.

El fotógrafo Tanay Panpalia, de Nagpur, en el centro de la India, visitaba un lago junto con sus amigos cuando vio una manada de 10 lobos. Comenzaron a seguirla y tomar fotos, hasta que se tropezaron con el referido ejemplar, joven y desnutrido, que tenía la cabeza atrapada en un contenedor.

"Los otros nos observaron desde la distancia; teníamos miedo, porque solo éramos tres y ellos 10", recuerda Tanay. Sin embargo, el animal atrapado "parecía estar muy débil, ya que no podía comer debido a ese recipiente de plástico", así que decidieron salvarlo.

Los fotógrafos llamaron al Departamento Forestal de Nagpur y siguieron al lobo durante dos horas, hasta que llegó el equipo de rescate y cortó el contenedor.

