Abejas se 'apoderan' del motor de un avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres vuelos de Mango (aerolínea sudafricana de bajo coste) fueron retrasados por unos 25 minutos debido al inmenso enjambre de abejas que se alojaron en el motor de uno de sus aviones en el Aeropuerto Internacional Rey Shaka, situado a unos 29 kilómetros de la ciudad de Durban (Sudáfrica).

El incidente tuvo lugar el pasado domingo, según comunicó la aerolínea en su cuenta de Twitter al publicar además una foto del percance, publicó el portal RT.

Se requirió el auxilio de dos apicultores, según los medios, para desterrar a las cerca de 20 mil abejas que ya empezaban a construir una colmena en esa parte de la aeronave. Se reporta que los empleados del aeródromo no permitieron a los especialistas utilizar sus medios usuales porque podían dañar el avión, de manera que ambos tuvieron que recurrir a ramas de palma para acorralar a los intrusos en un contenedor.

De acuerdo con el post de la aerolínea, todas las abejas fueron sacadas sin que se produjera daño alguno.

