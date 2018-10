Trabajador orina sobre línea de carne procesada

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un empleado de una fábrica de procesamiento de carne, Smithfield Foods, ubicada en Smithfield (estado de Virginia, Estados Unidos), fue acusado de orinar sobre la línea de producción en plena jornada de trabajo.

El video que parece mostrar ese momento fue publicado por el medio local 10 On Your Side. Se observa cómo el empleado, que trabaja en una correa transportadora, se quita los guantes, se inclina hacia adelante y aparentemente alivia su vejiga, tras lo cual vuelve a ponerse los guantes y continúa trabajando, publicó el portal Sin Embargo.

Este martes, directivos de la empresa confirmaron el suceso y aseguraron que se trató de un caso aislado. “De acuerdo con los estándares de seguridad y calidad de los alimentos de Smithfield, se eliminaron más de 50 mil libras [22.679 kg] de producto luego de una rápida investigación interna, que reveló que un empleado había orinado en su estación de trabajo durante el proceso de producción”, señalaron en un comunicado.

“La planta detuvo la producción de inmediato, limpió plenamente la línea de procesamiento y desinfectó todo el equipo varias veces antes de reanudar las operaciones”, aseguró Smithfield Foods.

