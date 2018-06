Facebook y Google reciben demanda de ¡Washington!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Washington anunció este lunes que presentó una demanda contra Facebook Inc y Google de Alphabet Inc por presuntamente violar la ley estatal de financiamiento de campaña al no mantener información sobre quién compra anuncios de propaganda electoral.

El fiscal general del estado, Bob Ferguson, quien publicó copias de las demandas en su sitio web, dijo que busca sanciones contra las compañías y una orden judicial por no revelar el gasto en propaganda en las elecciones estatales desde el 2013, publicó el portal El Economista.

También te puede interesar: Ayuntamiento busca ganar turistas en Quintana Roo y Campeche

Facebook dijo que espera resolver la demanda pronto, debido a que recientemente creó herramientas para que la gente vea quién está comprando propaganda política en su red social.

No fue posible contactar inmediatamente a un representante de Google para solicitarle comentarios. Al igual que Facebook, Google ha prometido crear un archivo en línea de la propaganda y publicidad que se publica en su servicio.

Facebook y Google han enfrentado críticas de legisladores, usuarios y activistas a favor de la regulación del financiamiento de campaña por su papel en la venta de propaganda después de que ciudadanos rusos presuntamente usaron nombres falsos para comprar publicidad y así influir en los votantes en la elección presidencial de Estados Unidos en el 2016.

A diferencia de la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, tanto el estado de Washington como la ciudad de Seattle tienen leyes que se remontan a la década de 1970 que exigen que las compañías que venden publicidad, como estaciones de radio, revelen quién compra propaganda. Otros estados han puesto la responsabilidad de informar en los compradores.

Un funcionario de Seattle dijo en febrero que cree que Facebook violó la ley de la ciudad, aunque Seattle no ha demandado a la compañía.

Ferguson dijo que su oficina recibió una queja de un ciudadano en abril alegando que Facebook y Google no han entregado la información que exige la ley sobre propaganda.