ESTADOS UNIDOS.- La venta de unas muñecas con apariencia afroamericana diseñadas como "método antiestrés" para ser golpeadas ha causado gran polémica e indignación en la población de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Se trata de "la muñeca siéntete mejor", cuyo aspecto, color negro, con hilos verdes, amarillos y rojos a manera de rastas en la cabeza recuerdan a la apariencia de personas de la comunidad afroamericana, que ya sido especialmente diseñada para hacerte "sentir mejor" golpeándola contra la pared, según sus instrucciones de uso.

En la parte frontal de la muñeca figuran las instrucciones, que explican que "cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está una pequeña 'muñeca siéntete mejor', sin la cual no puedes seguir. Sólo tómala firmemente de las piernas y encuentra una pared para golpear la muñeca, y mientras le das una paliza a la 'muñeca siéntet mejor' no olvides gritar ME SIENTO BIEN, ME SIENTO BIEN.

El objeto ha desatado una gran polémica entre los residentes y autoridades de la comunidad. La legisladora de la ciudad de Bayonne Angela McKnight, consideró que la muñeca es "ofensiva e inquietante a muchos niveles", y acusó a sus fabricantes de incitar al racismo.

"Claramente hace una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a 'golpearla' y 'darle una paliza'. El racismo no tiene cabida en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito", aseguró.

Por fortuna, las muñecas fueron retiradas de la venta tras recibir numerosas críticas y presión por parte de la comunidad.