Corte de EEUU respalda la construcción del muro de Trump

Washington.- La Corte Suprema declinó el viernes, por votación de 5-4, detener la construcción de porciones del muro fronterizo con México, luego del reciente fallo de una corte menor que afirmaba que el gobierno del presidente Donald Trump reasignó indebidamente dinero para el proyecto.

Los cuatro jueces liberales de la corte disintieron, diciendo que habrían prohibido la construcción mientras continúa una impugnación judicial, después que una corte federal de apelaciones falló en junio que el gobierno había evadido ilegalmente al Congreso en la transferencia de fondos del Departamento de Defensa.

“Sin embargo, la decisión de la Corte de permitir que la construcción continúe, me temo, puede operar, en la práctica, como un juicio final”, escribió el juez Stephen Breyer en una breve disidencia para los cuatro liberales.

La orden del viernes significa que no es probable que el máximo tribunal siquiera considere el fondo del asunto hasta después de las elecciones de noviembre, mientras el trabajo en el muro continúa.

El jueves, el Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que al menos 482 kilómetros del muro fronterizo estarán construidos para finales de agosto.

As the Wall goes up, illegal crossings go down. This past week we built over 10 miles of Wall at our Southern Border. We now have 256 miles of NEW Wall and we are on track to have 300 miles completed by the end of August! pic.twitter.com/AWl0dYfY1w