Texas construirá un muro ‘anticaravana migrante'

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha tenido pláticas con el gobernador, el fiscal general y senadores de Texas, sobre la construcción de un muro fronterizo provisional para contener la caravana migrante.

“En esa caravana hay algunas personas muy malas, no podemos permitir que pasen y no pasarán. He hablado con su gobernador, con sus senadores, con su fiscal general (…) y van a formar un muro, un muro diferente hasta que hayamos construido el otro. Necesitamos construir un muro rápido”, dijo durante un evento de campaña del senador por Texas Ted Cruz, quien busca la reelección, informa el portal aristeguinoticias.com.

Trump consideró la caravana migrante como un “ataque” contra Estados Unidos y acusó a los demócratas de estar detrás de su organización.

“Creo que los demócratas tienen algo que ver (…) han cometido un gran error“, afirmó el mandatario estadounidense.

Retirará ayuda

El presidente estadounidense, afirmó que comenzará a “recortar o reducir sustancialmente” la enorme ayuda exterior que Washington suministra de manera “rutinaria” a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber “impedido” la salida de la caravana de inmigrantes.

“Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese de manera ilegal a EE.UU. Comenzaremos ahora a recortar, o reducir sustancialmente, la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con información de La Vanguardia, según los últimos datos oficiales de USAID, correspondiente al año fiscal 2018, el Gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador.

La caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera con Estados Unidos llegó este domingo a la ciudad mexicana de Tapachula, mientras las autoridades de migración les instan a regularizar su estatus legal.