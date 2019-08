Musulmanes amenazan con decapitar a voluntarias por usar shorts

Agencia

RABAT, Marruecos.- "S(h)ortons les" o "Yes, we short". Con ese juego de palabras parecen haberse definido las consignas de una particular protesta que ha sacudido a la política y la sociedad marroquí y que fue desatado por unas jóvenes usando nada más que 'shorts'.

También bajo ese lema fue convocada a través de las redes sociales una manifestación en solidaridad con las jóvenes voluntarias de origen belga que fueron amenazas de muerte por sectores del conservadurismo islámico por hacer sus actividades en shorts.

Treinta y siete jóvenes, miembros de una organización humanitaria llamada Junta y que trabajaban en la construcción de una carretera, en el pequeño pueblo de Taroudant, en el sureste de Marruecos, habían decidido resignar sus vacaciones de verano por tareas humanitarias en el norte de África pero terminaron en el centro de una fuerte polémica.

En efecto, el hecho de que las mujeres trabajaran en pantalones cortos y camiseta no pasó desapercibido para los fundamentalistas: un maestro de escuela primaria que las vio invitó a la población, a través de las redes sociales, a "decapitar a las chicas", de acuerdo con la agencia de noticias ANSA.

A su vez, Ali Al Asri, senador del PJD, el Partido de Justicia y Desarrollo, el más conservador y pro-islamista del país, había planteado el caso en el parlamento: "¿Desde cuándo en Europa se hacen trabajos en traje de baño?", preguntó irónico.

Sin embargo, un grupo de intelectuales, políticos, escritores, actores y profesionales marroquíes reaccionaron lanzando en Internet la iniciativa de publicar fotos en pantalones cortos en sus perfiles de Facebook.

"Eliminemos a estos propagadores de odio, no les demos espacio, mostremos que Marruecos es otra cosa", escriben. "Nosotros los marroquíes, marroquíes del mundo, turistas, hombres y mujeres amigos de Marruecos, les negamos el derecho de hablar en nombre de todos", amplia la consigna.

Por su parte, el profesor marroquí fue detenido y será juzgado por "incitación a actos terroristas", informó la agencia de seguridad de Marruecos.