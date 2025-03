Myanmar: Trump promete ayuda de EU tras devastador terremoto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país brindará asistencia a Myanmar tras el devastador terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la región el viernes.

"Vamos a ayudar", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, sin detallar las formas específicas en que se concretará el apoyo.

Trump to help Myanmar after country hit with massive quake#Trump #Myanmar



