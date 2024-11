Nacen gemelos de panda gigante en el zoológico de Berlín

El zoológico de Berlín celebró un acontecimiento especial este jueves con el nacimiento de gemelos de panda gigante.

Meng Meng, la panda gigante de 11 años que vive en el zoo desde 2017, dio a luz a dos diminutos cachorros, apenas 11 días después de que una ecografía confirmara su embarazo.

Los recién nacidos pesan 169 y 136 gramos y miden alrededor de 14 centímetros. Como es común en los pandas, nacieron sordos, ciegos y con la piel rosada, y sus características marcas blancas y negras se desarrollarán más adelante.

Meng Meng, an 11-year-old female giant panda at Zoo Berlin, has given birth to twins, zoo authorities said on Friday. Both cubs are doing well, weighing 169g and 136g, and are about 14cm long. pic.twitter.com/mXWhj7Qp5t