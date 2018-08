Hallan narcotúnel debajo de un KFC en Arizona (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Estados Unidos descubrió un túnel debajo de un antiguo restaurante de Kentucky Fried Chicken (KFC), supuestamente utilizado para pasar droga desde el noroeste de México al estado de Arizona.

De acuerdo con las autoridades, el paso subterráneo tenía alrededor de 180 metros de largo, 8 centímetros de diámetro, estaba a 7 metros de profundidad, y conectaba con una casa en la localidad de San Luis Río Colorado, en Sonora.

Un video muestra el túnel, descubierto luego de que la policía local de la ciudad de Yuma y el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional,en Arizona, detuvieran a un hombre con un camión cargado de drogas el pasado 13 de agosto, quien confesó la ubicación del lugar de contrabando, indicó el portal de noticias UNO en su sitio web.

VIDEO: A look inside newly discovered drug smuggling tunnel that stretched from a home in San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico to a former Kentucky Fried Chicken in San Luis, Arizona. pic.twitter.com/Bo9kleJMjG