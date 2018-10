¿Extraterrestres? Captan extraño iceberg perfectamente rectangular

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La misión ICE de la NASA ha hallado como parte de la Operación IceBridge un iceberg tabular gigante de la plataforma de hielo Larsen C, en la Península Antártica que parece haber sido recortado de forma rectangular con una sierra gigante. Sin embargo, se trata de un fenómeno puramente natural.

De acuerdo a RT Noticias, al igual que los icebergs convencionales, solo el 10 % de su tamaño sobresale del agua, aunque su masa subacuática parece tener una forma similar a la de superficie.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z