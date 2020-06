Así se ve desde el espacio la nube de polvo del Sahara sobre el Caribe

MIAMI, Estados Unidos.- Una inmensa nube de polvo del Sahara cubre el Caribe y se dirige hacia Estados Unidos con un tamaño y concentración que, de acuerdo con expertos, no se había visto en medio siglo.

La calidad del aire en la mayor parte de la región llegó a niveles “peligrosos”, y los expertos —que nombraron al fenómeno la “nube de polvo Godzilla”— advirtieron a la población mantenerse en espacios cerrados y utilizar filtros de aire en caso de contar con uno.

Pablo Méndez Lázaro, un experto en salud ambiental de la Universidad de Puerto Rico, dijo que las condiciones son de alto riesgo en muchas de las islas en el Caribe.

Muchos especialistas en salud manifestaron su preocupación sobre quienes lidian con problemas respiratorios relacionados con el COVID-19. Méndez Lázaro, que colabora con la NASA en el desarrollo de un sistema de alertas para el arribo del polvo del Sahara, agregó que la concentración ha sido tan alta en días recientes que los efectos adversos incluso podrían detectarse en personas sanas.

Las condiciones extremadamente brumosas y la visibilidad limitada fueron reportadas desde Antigua hasta Trinidad y Tobago, y se prevé que el fenómeno dure al menos hasta el martes por la noche. Algunas personas publicaron en las redes sociales fotografías de ellas mismas usando mascarilla doble para enfrentar el coronavirus y el polvo, mientras que otras señalaron en broma que el Caribe parece como si hubieran usado un filtro amarillo como en las películas.

José Álamo, un meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico, dijo que los peores días en el territorio estadounidense serán lunes y martes mientras la nube avanza hacia la costa sureste de Estados Unidos. El principal aeropuerto internacional de San Juan reportaba una visibilidad de apenas 8 kilómetros (5 millas).

La masa de aire extremadamente seco y polvoriento conocida como la Capa de Aire Sahariana se forma sobre el desierto del Sahara y cruza el Atlántico Norte cada pocos días (de tres a cinco) desde finales de primavera hasta principios de otoño, teniendo su punto más alto a finales de junio y principios de agosto, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés). Puede formar una capa de 3 kilómetros (2 millas) de altura en la atmósfera, de acuerdo con la agencia.

Álamo también dijo que una pequeña onda tropical se dirige al Caribe y se espera que ayude a mejorar las condiciones para el jueves.

A través de su cuenta de Twitter, el astronauta Doug Hurley publicó una imagen en la cual se puede ver la inmensa nube de polvo proveniente del Sahara que en estos momentos atraviesa la zona del Caribe.

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI