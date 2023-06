Naufragio en Grecia deja 79 migrantes muertos

Autoridades de Grecia informaron este miércoles que al menos 79 personas murieron y decenas más siguen desaparecidas frente la costa sur de la nación, después del naufragio de un pesquero con migrantes a bordo.

Barcos de la Guardia Costera, de la armada y mercantiles, además de contar con apoyo aéreo, realizan una gran operación de búsqueda y rescate.

Reportes iniciales indican que cientos de personas iban a bordo cuando el barco se hundió a decenas de kilómetros de la costa.

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84