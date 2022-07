Van a pagar caro: Bukele advierte a pandilleros tras asesinato de policías

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele afirmó que la guerra contra los pandilleros “arreciará” y que pagarán caro por el asesinato de tres policías mientras realizaban un operativo en Santana Ana.

"Esto no va a quedar así, y van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes", declaró Bukele durante una conferencia de prensa.

Según la información, los efectivos privados de su vida fueron dos hombres y una mujer, entre ellos el jefe de la sección del sistema de emergencias 911 que fueron atacados en la segunda ciudad más importante del país.

Ante los trágicos hechos, el mandatario aseguró que no le va a temblar la mano para hacer pagar a los criminales.

"Los pandilleros son tontos, porque no vamos a retroceder. Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Ahora van a ver, de verdad, lo que significa desatar esta fuerza de seguridad", advirtió Bukele.

On Tuesday, 3 police officers were murdered by the 18-S gang.



The terrorists were apprehended today, but this was the message I gave that night.



With subtitles, so the international community understands what we are dealing with.



We expect solidarity, not condemnations. pic.twitter.com/9pDKkGWPSB