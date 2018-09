Negaron agua potable a Puerto Rico: Amnistía Internacional

Agencia

NUEVA YORK.- Amnistía Internacional (AI) denunció que, tras el análisis de imágenes satelitales, existe evidencia de que a los habitantes de Puerto Rico se les negó agua potable después que el huracán María azotará la isla en septiembre de 2017.

En un comunicado, AI indicó que las imágenes muestran que no se entregó un cargamento de agua potable con un costo de 22 millones de dólares, pese a que pudo hacer salvado la vida de desesperados habitantes de la isla, informó Notimex.

Por ello, AI pidió a las autoridades federales de Puerto Rico y Estados Unidos que inicien una investigación independiente sobre la respuesta oficial al huracán María, que según análisis recientes causó la muerte de dos mil 975 personas.

De acuerdo con la evidencia, corroborada por un funcionario de Puerto Rico, una gran reserva de agua potable fue acumulada en la pista del aeropuerto de Ceiba, sin señales de que haya sido distribuida durante meses a la población más afectada.

“La cantidad de muertos después del huracán María fue tan enorme porque las autoridades no pudieron establecer salvaguardias básicas que podrían haber salvado no cientos si no miles de vidas”, dijo Kumi Naidoo, secretario general de AI.

El funcionario añadió que “la vergonzante respuesta del gobierno del presidente (Donald) Trump muestra un lamentable fracaso en apoyar los derechos humanos básicos de los puertorriqueños en un momento en que más lo necesitaban”.

El analista de teleobservación de AI examinó meses de imágenes satelitales en el aeropuerto de Ceiba, que muestran claramente cómo una gran cantidad de bienes cubiertos por lonas azules se acumularon rápidamente en una pista en desuso desde finales de enero hasta principios de marzo de 2018.

Naidoo también llamó al presidente Trump a reconsiderar su posición en torno al cambio climático, a la luz de la ferocidad de los huracanes que han azotado recientemente Estados Unidos, y que ahora mismo amenazan sus costas.

“La frecuencia y la ferocidad de los huracanes y los eventos asociados están batiendo récord tras récord. No podemos meter nuestras cabezas en la arena ante tal evidencia y la devastación que trae cada uno de estos eventos”, afirmó Naidoo.

El llamado de AI sucedió horas después de que en su cuenta de la red social Twitter, Trump rechazara que hubieran perecido tres mil personas en Puerto Rico como consecuencia del huracán María.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...