Los negocios digitales, una solución comercial cada vez más en demanda

Los negocios digitales hoy en día son una opción comercial que se está haciendo cada vez más popular entre nosotros. Te permiten realizar tus ideas con una inversión mínima.

En el lado opuesto, al pensar en un negocio de martillo y mortero, puedes estar lleno de ideas empresariales y de espíritu empresarial, pero el costo de un lanzamiento y realización es simplemente desalentador.

Ya sea que te involucres en algún tipo de ventas o cualquier otra de las tantas soluciones que ofrece la web, cada vez más y más gente está tratando alguna forma de emprendimiento virtual.

También te puede interesar: ¿Cuántas horas pasas en internet? Este es el promedio en México

La gente se ha dado cuenta que es una forma simple y económica de aumentar las ventas y llegar a nuevos clientes. Estos clientes no tienen que estar cerca de sus ciudades, pueden estar en cualquier parte del mundo.

Ahora, el riesgo siempre existe, pero este tipo de venta reduce este riesgo al mínimo.

Los negocios virtuales son el futuro del comercio

Más y más personas les gusta comprar desde la comodidad de su sala de estar. Y esta es una opción muy lógica: no hay multitud, no hay tiempo de escape y la oferta del producto es mejor y no depende del stock actual en la tienda.

Se pueden enumerar numerosas ventajas del emprendimiento digital, pero las más importantes y atractivas son las siguientes:

Costos de inicio más barato

No necesitas una tienda en el centro de la ciudad, costos de mantenimiento, renovación, etc. Todo lo que necesitas para empezar es crear tu tienda, solo debes adquirir alojamiento, dominio, plataforma apropiada y cuidar el aspecto de tu tienda. Por supuesto, esto requiere inversión, pero no cerca de la cantidad que se paga anualmente por alquiler de un local.

De hecho, Roxana Castillo, una emprendedora digital, dice en su blog mundovirtual.biz

“Nunca ha habido una barrera de inicio más baja para organizar un pequeño negocio digital. No necesitas un montón de dinero para comenzar a construir tus proyectos pasivos online, solo necesitas una idea, el deseo de aprender, adaptarte y la capacidad de actuar”.

Menores costos operativos

No solo son menores los costos de apertura, sino que los costos de ejecución y realización del trabajo son mínimos.

No necesitas llenar tu tienda de productos distintos como la tienda fuera de línea. Con un rendimiento adecuado es suficiente centrarse en vender solo un par de productos.

No necesitas acumular existencias de productos y, por lo tanto, aumentar los costos de almacenamiento.

Hay varias opciones, pero las mas destacadas son el marketing de afiliación y el dropshipping.

Marketing de afiliación

El marketing de afiliación es una estrategia en línea donde las personas están incentivadas para promover un producto o servicio. Es un convenio de compra venta en el cual un negocio o particular compensa a otra persona con un porcentaje de las ventas que realiza desde su sitio.

Esto puede darse por medio de los motores de búsqueda, las redes sociales, una lista de correo electrónico u otros medios. Se realiza un seguimiento de todas las referencias mediante la tecnología de cookies para que las comisiones y los pagos de afiliados puedan automatizarse.

Dropshipping

Tienes dos opciones. La primera es producir algunos de tus propios productos. La segunda opción implica obtener la cooperación de un productor dropshipper, le envías los pedidos que recibes, y los pedidos al por mayor hacen una diferencia en el precio.

El dropshipping es un sistema ideal para iniciar un negocio virtual de riesgo mínimo. Puedes vender lo que se te ocurra en el nicho que escojas.

Además, te libras de batallar con las preocupaciones comunes de los negocios de ladrillo y mortero, tales como:

Retener la mercancía (comprar la mercadería, pagar por un local comercial, etc.).

Empaquetar o hacer los envíos de productos (hacer varias órdenes cada día, empaquetar y dirigirte al correo).

No tienes que invertir tus recursos comprando los productos al mayoreo.

Costos laborales mínimos. En un caso ideal, la persona puede hacer todo el trabajo por su cuenta, desde la comodidad de su sala de estar.

Marketing más barato y más efectivo

La publicidad en la radio o la televisión es costosa, y solo los clientes que se encuentran cerca acudirán a comprar si les interesa. La comercialización digital permite obtener publicidad barata con un largo alcance. Los clientes pueden estar en cualquier parte del país (o en el extranjero).

Es mucho más barato enviar correos electrónicos a una gran cantidad de direcciones, en lugar de enviar artículos postales individuales o imprimir folletos.

No debemos olvidar el poder de las redes sociales y su función en el marketing

Todo esto no requiere una gran inversión, pero requiere mucha creatividad y conocimiento lo que permite a un individuo destacar su negocio y sobresalir de la competencia.

Seguimiento más sencillo de ventas y resultados de la competencia

Todas las estadísticas son fácilmente accesibles. Simplemente inicias sesión en el sitio y compruebas que efectos has logrado. Basándote en estas estadísticas, puedes desarrollar tu negocio, enfocarte en promover y vender lo que busca la gente y renunciar a lo que no muestra resultados. También es más fácil hacer un seguimiento de la competencia, sus precios, nuevos productos, campañas de marketing.

Fácil para crear base de datos

Los negocios online requieren una cierta forma de registro que te permite crear una base de clientes. Posteriormente, puedes utilizar esta información con el fin de promocionar un nuevo producto u oferta especial, así como para realizar estudios de mercado.El ahorro de dinero es una gran ventaja, pero no la única

Las ventas en línea también tienen sus inconvenientes. Las dificultades que puedes encontrar son el método de cobrar, ganar confianza, la forma de transportar productos al comprador y la dificultad de comprar a precios baratos, especialmente cuando se trata de productos más caros. El riesgo siempre existe.

Cuando comparas la relación de la inversión en tu tienda virtual y las oportunidades que te abre, este riesgo se reduce y la razón por la que prueba que este negocio tiene cada vez más auge.

Los negocios digitales te permiten ahorrar en algunos costos, pero no ahorras en esfuerzo.

Un negocio virtual exitoso requiere mucho esfuerzo, compromiso, pruebas y avance continuo con las demandas de las nuevas tecnologías y las demandas del mercado. Necesitas doblar en este campo.