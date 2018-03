Avión nepalí explota al aterrizar; mueren 50 pasajeros

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 50 personas murieron y 22 resultaron heridas la tarde de este lunes al estrellarse un avión de la línea bangladeshí US-Bangla durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto de Katmandú, Nepal.

Un accidente del avión de pasajeros de US-Bangla cuando se disponía aterrizar en el aeropuerto de Katmandú, capital de Nepal, dejó este lunes al menos 50 personas muertas, otras 23 heridas y 10 desaparecidas, publicó el portal López Dóriga.

Autoridades del aeródromo indicaron que de acuerdo a reportes preliminares viajaban 71 pasajeros. Por su parte la versión electrónica del Katmandu Post agregó que la tripulación constaba de cinco personas en total.

Se carece de la precisión del tipo de nave, sin embargo los primeros reportes señalan que se trata de un Bombardier Dash-8 Q400, el cual cayó en un campo de fútbol en la parte oriente de la pista de aterrizaje, precisó el reporte de airlive.net.

Nepal ha sufrido reiteradas sanciones internacionales por la falta de seguridad de sus aerolíneas.

La nave comenzó a incendiarse cuando descendía, falló en tomar la pista y se estrelló en el campo deportivo, precisó por su parte el sitio electrónico del katmandupost.

Sanjiv Gautam, director general de Aviación Civil de Nepal, explicó que el avión perdió el control cuando llegaba a la pista de aterrizaje. El permiso que tenía era para la parte sur de la pista, pero llegó por la norte, puntualizó.

El avión provenía de Dacca, Pakistán y su llegada a la capital nepalí estaba prevista para las 14:20 h locales. La aerolínea informó de que el avión llevaba 40 pasajeros bangladeshíes, 25 nepalíes, uno chino y otro maldivo, así como cuatro miembros de la tripulación también de Bangladesh.

El director general del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú, Raj Kumar Chhetri, informó de que la investigación preliminar muestra que hubo una confusión en la comunicación entre la torre y los pilotos del avión US-Bangla que se estrelló hoy en ese aeródromo causando medio centenar de muertos, publicó el portal 24 Horas.

Chhetri dijo en una rueda de prensa que la torre de control pidió al piloto que aterrizara por el lado sur del aeropuerto, llamado técnicamente “pista 20”, pero el piloto insistió en tomar tierra por el norte, por la “pista 02”.

El responsable aeroportuario indicó que ya han recuperado la caja negra del avión y que la causa verdadera del siniestro se sabrá tras la pertinente investigación.

Este es el peor accidente aéreo en los últimos 25 años en Nepal, país que ha sufrido reiteradas sanciones internacionales por la falta de seguridad de sus aerolíneas.

La Unión Europea tiene vetado el acceso a su territorio de las aerolíneas nepalíes desde 2013, cuando aseguró que la situación en materia de seguridad de esas compañías no dejaba otra opción que prohibir sus operaciones.

