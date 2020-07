Por falta de garantías, NYT retira parte de su personal de Hong Kong

Hong Kong.- El diario New York Times dijo que retirará parte de su personal de Hong Kong debido a la incertidumbre para la práctica del periodismo en el territorio chino bajo la ley de seguridad impuesta recientemente.

El Times dijo que trasladará su equipo de periodismo digital, alrededor de la tercera parte de su personal, a Seúl, Corea del Sur, el año próximo. Los corresponsales permanecerán para cubrir la ciudad, precisó.

Otros departamentos como la producción de impresos, publicidad y mercadeo permanecerán en la ciudad.

Hong Kong, entregado a China por Gran Bretaña en 1997, es considerado desde hace tiempo el último bastión de la libertad de prensa y sirve de base para muchas organizaciones de prensa extranjera que cubren Asia y China continental.

The New York Times will relocate its Hong Kong-based digital news operation to Seoul, South Korea. A sweeping national security law passed by China in June has created uncertainty about Hong Kong’s prospects as a hub for journalism in Asia. https://t.co/pnuz41ULq6