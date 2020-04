Exige EU a Ortega iniciar la transición en Nicaragua

Washington.- El gobierno de Estados Unidos llamó hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a dar paso "inmediatamente" a una transición democrática en su país, cuando se cumple el segundo aniversario de las protestas en contra del Gobierno del líder sandinista en las que, según el Departamento de Estado, han muerto al menos 325 personas inocentes.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo en un comunicado: "Exhortamos al presidente Ortega y a la vicepresidenta (Rosario) Murillo a iniciar inmediatamente una transición democrática, incluida la restauración de las garantías de derechos humanos y elecciones libres y justas- para proporcionar salud, prosperidad y libertad a Nicaragua".

